Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 32

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.



Onlangs werd BN’er-land opgeschud door een schokkend nieuwtje: André Hazes zou een scheve schaats gereden hebben met niemand minder dan Nikkie Plessen. Hoewel de geruchtenmolen op volle toeren draait, doen de zanger en zijn geliefde Monique Westenberg alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Maar is dat ook echt zo? Er zijn nu namelijk nog meer details gelekt van de bewuste avond. Lees verder.

Waar we het ‘GTST’-personage Ludo Sanders voornamelijk strak in pak zien, kiest acteur Erik de Vogel buiten de set voor een veel comfortabelere look. Op een vakantiekiekje is te zien dat hij niet alleen zijn jasje en dasje in de kast heeft laten hangen, óók is te zien dat hij zijn scheerapparaat al even niet heeft aangeraakt. Bekijk de foto.

Als we ons om iemand geen zorgen meer hoeven maken, is het Yolanthe wel. Na een zware periode straalt ze weer van oor tot oor, zo blijkt ook uit het laatste kiekje dat de brunette via Instagram heeft gedeeld. En dat levert wederom een hoop complimenten op. Bekijk de foto.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan de 31-jarige Selma om te laten zien waar ze het van doet. Daarbij doet ze een opvallende uitspraak: “Het klinkt misschien gek, maar ik houd niet van werken.” Lees verder.

Na een welverdiende vakantie op Ibiza verblijft Romy Monteiro momenteel in Thailand. Ook daarvan deelt de musicalster de nodige foto’s en vooral de laatste reeks in bikini levert haar een hoop positieve reacties op. Bekijk de foto.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Pexels, ANP, iStock