Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 50

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Lees ook: Waylon doet voor het eerst boekje open over pasgeboren dochtertje Teddy

Geef jij maandelijks de nodige centen uit aan dure gezichtscrèmes, luxe serums en prijzige schoonheidsbehandelingen? Nergens voor nodig, want Lidl komt met dé crème die je huid jong en stralend houdt. En het bevat dezelfde ingrediënten als de superluxe crème van het merk La Prairie.

In het diepste geheim is Samantha ‘Barbie’ de Jong (29) vorige week teruggekeerd op Nederlandse bodem. Zestien weken lang verbleef de realityster in de verslavingskliniek Castle Craig in Schotland. In weekblad Story doet ze exclusief haar verhaal, om schoon schip te maken met zichzelf en het verleden. Over haar liefdesrelaties, zelfmoordpogingen, abortussen, verblijf in Schotland en haar toekomst.

We zijn nog steeds in shock door de onverwachte dood van Goede Tijden-acteur Dave Mantel, wiens hart het twee weken geleden op 37-jarige leeftijd begaf. Maar opnieuw is er een actrice veel te vroeg heengegaan. Désirée Viola, die een rol had in de dochtersoap van GTST ‘Nieuwe Tijden’, is vrijdag op 26-jarige leeftijd overleden. Een paar dagen later is meer bekendgemaakt over haar doodsoorzaak.

Begin december werd het verdrietige nieuws bekend dat Dave Mantel (37) plotseling was overleden. Nu heeft zijn vriendin, Dapheny Oosterwolde, voor het eerst iets losgelaten over het grote verlies.