Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 48

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Sinds kort hebben we te maken met een compleet nieuwe Igone de Jongh (40). Zo zwaaide ze onlangs af bij ‘Het Nationale Ballet’ en werd op haar afscheidsavond bekendgemaakt dat ze kort ervoor in het huwelijksbootje was gestapt met Thijs Römer (41). En bij een nieuwe ik hoort een nieuw uiterlijk, zo moet de danseres gedacht hebben. Ze heeft de schaar rigoureus in haar lokken laten zetten met een prachtig resultaat. Bekijk de foto hier.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Soraya (39) om te laten zien waar ze het van doet. Lees verder.

Eva van de Wijdeven is zwanger. De actrice lijkt het nieuws al een flinke tijd geheim te houden: woensdag plaatste ze een foto op Instagram waarop ze te zien is met een al behoorlijk dikke buik. Lees verder.

Inge (35): “Jorick en ik zijn 6 jaar samen. We zijn niet getrouwd en dat gaat ook vast niet gebeuren, maar het voelt wel alsof we in een huwelijkscrisis zitten. Natuurlijk wordt een relatie op den duur minder spannend en wordt alles vanzelfsprekender. Ik merk dat wij in een sleur zitten, vooral in bed. Toen ik daar pas over begon, schrok ik van zijn reactie…” Lees verder.

Bridget Maasland heeft voor het eerst een foto van haar nieuwe liefde André Hazes op Instagram gezet. De tekst daarbij is behoorlijk veelzeggend. Lees verder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Unsplash, ANP, iStock