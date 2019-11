Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 47

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Radio-dj Mattie Valk (34) werd onlangs in een interview gevraagd of hij op zijn radiocollega Marieke Elsinga (33) zou kunnen vallen. Daarop antwoordde hij dat hij niet wist wat hij zou kunnen toevoegen aan haar leven. Dat antwoord deed Marieke verdriet. Lees verder.

Tot volgend jaar, of toch niet? Chantal Janzen geeft eerlijk toe niet te weten of er een vervolg komt op de kijkcijferhit Chantals Pyjama Party. Lees verder.

Luna (31): “Ik ben verpleegkundige in een verzorgingstehuis. Het is leuk werk en ik heb gezellige collega’s. Soms heb ik nachtdienst en dan kun je weleens iets geks meemaken. Bijvoorbeeld dat een bewoner ligt te masturberen als jij je ronde doet. Zo kreeg ik het voorstel van een oudere man om hem ‘een handje te helpen’. Toen hij me er uiteindelijk flink geld voor bood, ben ik gezwicht.” Lees verder.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Anya (34) om te laten zien waar ze het van doet. “Omdat we samen een goed inkomen hebben, geen big spenders zijn én geen hoge maandlasten hebben, kunnen we iedere maand een flink bedrag apart zetten.” Lees verder.

Joyce (32): “René is mijn grote liefde, de eerste jongen op wie ik ooit verliefd werd en dat ben ik altijd gebleven. We zijn al 13 jaar samen. Ons leven is flink veranderd nadat René een auto-ongeluk heeft gehad en daarbij deels verlamd is geraakt. Het is een wonder dat hij er nog is en ik wil hem altijd blijven steunen, maar soms ben ik bang dat ik het allemaal niet aankan.” Lees verder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Unsplash, ANP, iStock