Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 46

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Het nieuws sloeg in als een bom: André Hazes en Bridget Maasland zijn verliefd. Story-fotograaf Edwin Smulders heeft, op hun allereerste date na de bekendmaking van het nieuws, de eerste foto gemaakt van het kersverse showbizzkoppel. Bekijk de foto.

Jan Smit komt over als ‘een man van het volk’ en een allemansvriend, maar de laatste tijd lijkt hij zijn dierbaren één voor één kwijt te raken. Zo heeft hij bonje met zijn voormalige jeugdvrienden Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol. Maar nu zou Jan – voor de tweede keer – geen contact meer hebben met zijn zingende zus Monique. Wat is er gebeurd? Lees verder.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Marielle (49) om te laten zien waar ze het van doet. “Ik ga niet naar een budgetwinkel.” Lees verder.

Je denkt: als je man, zoon of vader pedofiel is, dan zie en merk je dat toch? Sonja (38) kwam erachter dat haar vader een jongen uit zijn straat had misbruikt. Inmiddels heeft ze geen contact meer met haar beide ouders. “Met lood in mijn schoenen heb ik ook mijn eigen kinderen gevraagd of opa weleens aan ze had gezeten.” Lees verder.

Roxeanne Hazes (26), die dit jaar flink wat kilo’s verloor, geeft zich volledig bloot in de nieuwe LINDA.meiden. Dat onthulde de zangeres in de uitzending van Ladies Night. Lees verder.

