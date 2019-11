Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 45

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Vivian Reijs (42), die onlangs werd getroffen door een hartstilstand, en haar echtgenoot Dirk Hoorn zijn niet meer samen. Haar manager heeft de breuk bevestigd aan NU.nl na berichtgeving van Story. Lees verder.

Zangeres Anouk heeft zes kinderen. Haar oudste dochter Phoenix is inmiddels veertien jaar en een echte sportieveling. Dit is hoe de tiener er nu uitziet. Bekijk de foto.

3. Huishoudboekje van Simone (43): ‘Chris is ooit opgelicht door een vriend en was echt alles kwijt’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Simone (43) om te laten zien waar ze het van doet. “Chris heeft financieel wel meer dieptepunten gekend.” Lees verder.

4. Bibian Mentel over nieuwe tumor: ‘Eén verkeerde beweging en ik had een dwarslaesie’

Bibian Mentel was vorige week te gast bij Ladies Night, waar ze openhartig vertelde over haar ziekte. Haar nieuwe tumor werd namelijk bij toeval ontdekt, nadat haar arts haar zag dansen bij Dancing With The Stars. Lees verder.

5. Opgebiecht: ‘Ik twijfel aan alles: mijn vriend, mijn bruiloft, mijn leven’

Anne (28): “Tim en ik zijn al 10 jaar samen. Vorig jaar hebben we een huis gekocht en kort daarna is hij tijdens een vakantie in Italië op zijn knieën gegaan. Volgend jaar gaan we trouwen. Allemaal superleuk en de toekomst ziet er rooskleurig uit. Alleen liep ik een tijdje terug op een schoolreünie mijn eerste liefde tegen het lijf. Door hem twijfel ik nu ineens aan alles.” Lees verder.

Beeld: Unsplash, ANP, iStock