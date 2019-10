Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 40

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Aldine (39) om te laten zien waar ze het van doet. “Als ik een doel heb, lukt sparen me prima.” Lees verder.

Luna (31): “Ik ben verpleegkundige in een verzorgingstehuis. Het is leuk werk en ik heb gezellige collega’s. Soms heb ik nachtdienst en dan kun je weleens iets geks meemaken. Bijvoorbeeld dat een bewoner ligt te masturberen als jij je ronde doet. Zo kreeg ik het voorstel van een oudere man om hem ‘een handje te helpen’. Toen hij me er uiteindelijk flink geld voor bood, ben ik gezwicht.” Lees verder.

Robin Martens heeft in de talkshow van Beau van Erven Dorens geëmotioneerd haar kant van het verhaal gedaan over het opstootje met de politie in Castricum. De actrice herhaalde opnieuw dat ze de agent niet heeft geslagen. Lees verder.

Yolanthe Cabau (34) heeft er weleens over nagedacht om naar een ander land te verhuizen met haar zoon Xess Xava (4). ‘Voor Xess heb ik soms zeker gedacht dat het beter zou zijn om weg te gaan.” Lees verder.

In ‘Het Spijt Me’ doen Caroline Tensen en haar team er alles aan om ruzies de wereld uit te helpen. In een van de afleveringen schiet de presentatrice Zildian te hulp, die al jaren geen woord meer gewisseld heeft met haar vader. De reden? Een reeks selfies van het destijds 16-jarige meisje. En dat kunnen kijkers van het programma maar moeilijk bevatten. Lees verder.

