Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 37

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Jan Versteegh heeft een heftige onthulling gedaan aan ‘Shownieuws’. Hij vertelt vlak na zijn geboorte getroffen te zijn door een hersenbloeding, en die is niet zonder blijvende gevolgen geweest voor de ‘Lingo’-presentator. Lees verder.

Chantal Janzen reageerde deze week met humor op de ‘sneren’ van Wendy van Dijk. Wendy had op Twitter een aantal gemene opmerkingen over Chantal een ‘like’ gegeven. Lees verder.

André’s relatie met Monique zit naar verluidt al enige tijd opnieuw in zwaar weer. Maar er is één persoon die in goede én slechte tijden voor de zanger klaar staat: Djarno Hofland. Opvallend genoeg lijkt Monique het plots niet meer met André’s beste vriend te kunnen vinden… Lees verder.

Waar de gebeurtenissen in Goede Tijden, Slechte Tijden de kijkers steeds minder lijken te pakken, is het achter de schermen in de opnamestudio des te boeiender. In weekblad Nieuwe Revu doet voormalig GTST-schrijver Ralph Schippers een boekje open over de organisatie. Lees verder.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Nicolette (31), die een enorme spaarder is, om te laten zien waar ze het van doet. Lees verder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, iStock