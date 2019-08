Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 31

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Chantal geniet momenteel van een welverdiende vakantie met haar gezin. Het is heerlijk vertoeven onder de brandende zon, maar dat je daar ook mee moet oppassen, vergeet de presentatrice in het vervolg waarschijnlijk niet meer. Lees verder.

Van een ontspannen vakantie met het hele gezin deelt Jim Bakkum de nodige kiekjes, waaronder een foto van zijn geliefde Bettina in bikini. En vooral die laatste levert een hoop complimenten op. Lees verder.

Afgelopen week liepen de temperaturen enorm op in ons ‘koude’ kikkerlandje en dus was het geen overbodige luxe om wat verkoeling te zoeken. Dat moet ook Froukje de Both gedacht hebben, die het water op ging met haar nieuwe grote liefde. Lees verder.

Al vaker draaide de geruchtenmolen rondom de relatie van André Hazes en Monique Westenberg op volle toeren. In april 2018 werden de roddels bevestigd en gingen de twee – vier jaar en een kind verder – een tijdje uit elkaar. Uiteindelijk kwam het stel toch weer samen, maar nu lijkt het opnieuw te wankelen tussen de twee. De zanger zou namelijk wel héél intiem gespot zijn met niemand minder dan Nikkie Plessen. Lees verder.

Keihard besefmoment: juli is alweer voorbij, wat betekent dat we over de helft van het jaar zijn. De maand hebben we afgesloten met een hittegolf en zelfs een warmterecord, maar hoe ziet de weersvoorspelling voor augustus eruit? Wordt het weer snikheet of hoeven we niét opnieuw badend in het zweet wakker te worden? Lees verder.

Beeld: iStock, ANP