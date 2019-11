Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 44

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Vivian Reijs (42), die onlangs werd getroffen door een hartstilstand, en haar echtgenoot Dirk Hoorn zijn niet meer samen. Haar manager bevestigt de breuk aan NU.nl na berichtgeving van Story. Lees verder.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Elizabeth (43) om te laten zien waar ze het van doet. ‘We woonden in een mooi huis met een tophypotheek die we nauwelijks konden opbrengen.’ Lees verder.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Sanne (23) om te laten zien waar ze het van doet. ‘Maandelijks gaat er € 900 naar de ene rekening en die is onderverdeeld in 4 spaardoelen; huis, auto, inrichting en een reis naar Azië volgend jaar. Op de andere spaarrekening zet ik het geld dat iedere maand overblijft.’ Lees verder.

Dat Sanne Vogel (35) in verwachting is van een tweeling, valt nu écht niet meer te ontkennen. Onlangs maakte ze al het geslacht van haar kindjes bekend en nu showt ze haar buik, die overduidelijk groter en groter wordt. Vol trots deelt de actrice een foto van haar prachtige buik, maar daarbij vertelt ze ook keer op keer dezelfde opmerkingen erover te krijgen. Lees verder.

Jaap Reesema zit nu strak in zijn pak, maar dat is niet altijd zo geweest. De zanger woog in zijn jonge jaren ooit eens 112 kilo. Hoewel hij enorm veel is afgevallen, strijdt hij nog elke dag tegen de kilo’s. Lees verder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Unsplash, ANP, iStock