Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 43

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Romy (36): “Toen ik een tiener was, zijn mijn ouders gescheiden. Ik bleef bij mijn moeder wonen en mijn vader vertrok. In het begin zocht hij af en toe nog contact, maar dat verwaterde vrij snel. Hij leek totaal niet meer in mij geïnteresseerd en dat deed pijn. Geen kaartje voor mijn verjaardag, geen telefoontjes en uiteindelijk helemaal geen contact meer. Mijn kinderen weten niet beter dan dat hun opa dood is.” Lees verder.

Alice is 19 en student geneeskunde. Lukas is 23 en student elektrotechniek. Ze zijn 3 jaar samen en delen hun intieme bedgeheimen. “Ik hou van alles waarbij ik in haar ogen kan kijken, maar als ze op haar rug op de tafel ligt en ik voor haar sta, ontplof ik echt van opwinding.” Lees verder.

Henk en Marianne Timmer hebben een moeilijke beslissing genomen. Het sportkoppel last een relatiepauze in voor onbepaalde tijd. Een ‘onwerkelijk gevoel’, laat de schaatster weten. Lees verder.

Jaap Reesema zit nu strak in zijn pak, maar dat is niet altijd zo geweest. De zanger woog in zijn jonge jaren ooit eens 112 kilo. Hoewel hij enorm veel is afgevallen, strijdt hij nog elke dag tegen de kilo’s. Lees verder.

Faith (34): “Nina is 6, Finn 4. Nu Finn ook naar school gaat, ben ik weer lekker aan het werk. Dat is goed voor me. Ik ben echt gek op mijn kinderen, maar heb niet álles voor ze over. Na school is er de opvang of een opa of oma die ze ophaalt. Heerlijk, zo hebben Ramses en ik ook ons eigen leven. Hoewel ik me regelmatig afvraag of we genoeg tijd aan ze besteden.” Lees verder.

Beeld: Unsplash, ANP, iStock