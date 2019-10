Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 42

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Lana (31) om te laten zien waar ze het van doet. “We gaan om het jaar op vakantie en regelmatig een weekendje weg. Hoe vaak? Dit jaar zijn we maar liefst 8 keer een weekend weggeweest.” Lees verder.

Annemijn (33): “Ik maakte 3 jaar geleden een eind aan mijn relatie met Jeff. Het was op, dacht ik. Ik zou echt gelukkiger zijn zonder hem, daarvan was ik overtuigd. We woonden niet samen, dus hoe ingrijpend zou het uiteindelijk kunnen zijn? Dat heb ik flink onderschat. Ik had veel meer moeite moeten doen voor hem en voor óns, want ik mis hem nog elke dag.” Lees verder.

Nadine (39) was net met man en dochter naar Amerika geëmigreerd toen ze tot haar verrassing zwanger bleek te zijn van een tweeling. Zoons Jazzy en Lev kwamen veel te vroeg ter wereld en de medische rekeningen waren torenhoog. Lees verder.

In ‘Steenrijk, Straatarm’ is iedere week weer te zien hoe een minderbedeeld gezin van leven ruilt met een stel dat niet afhankelijk is van een strikt budget. Elke keer levert het weer mooie en vooral tranentrekkende televisie op, wat ook vorige week het geval was. En het was het grootse gebaar van de familie Rouw dat het voor zowel het andere gezin als de kijkers thuis knap lastig maakte om het droog te houden. Lees verder.

Vorige week woensdag werden in Amsterdam voor de 54e keer de meest prestigieuze televisieprijzen van Nederland uitgereikt tijdens het Televizier-Ring Gala. Het kan je niet ontgaan zijn dat nieuwkomer Chateau Meiland er met de winst vandoor gegaan is, maar als je niet gekeken hebt, heb je meer opvallende momenten gemist. We zetten de highlights van de avond voor je op een rij. Lees verder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Unsplash, ANP, iStock