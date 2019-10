Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 41

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Vera, haar man Hugo en hun 3-jarige zoon Elias vertrokken in een jubelstemming naar Spanje. Maar eenmaal heerlijk aan de kust belandden ze in een hel: Elias verdronk in een ondiepe poel op het strand. “Dat ik ooit de ​​begrafenis voor mijn 3-jarige zoon zou moeten plannen, zou in m’n ergste nachtmerrie nog niet zijn voorgekomen. En toch overkwam het me.” Lees verder.

Drie jaar geleden werd Carice van Houten (43) moeder van zoontje Monte. De ‘Game of Thrones’-actrice houdt hem bewust uit de schijnwerpers, maar nu deelt ze tóch een foto van haar grote trots. Lees verder.

Verdrietig nieuws voor Sylvie Meis (41). De presentatrice heeft afscheid moeten nemen van een vriendin en herdenkt haar dierbare met een prachtige foto op Instagram. Lees verder.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Nathalie (45) om te laten zien waar ze het van doet. “Alles wat hij verdient, gaat naar de aflossing.” Lees verder.

Katja Schuurman was vorige week dinsdagavond te zien in het Vlaamse programma Gert Late Night. Voor een item van presentator James Cooke kroop ze met hem onder de lakens, waarbij ze zich behoorlijk blootgaf. Lees verder.

Beeld: Unsplash, ANP, iStock