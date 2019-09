Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 38

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Toen Shelly Sterk (28) vol trots een kiekje van haar pasgeboren zoon online zette, kwam ze voor een vervelende verrassing te staan. Naast alle lovende woorden die binnenstroomden voor de kleine Jake, konden veel volgers het ook niet laten om negatief te reageren op de foto. De presentatrice is enorm van geschrokken van de ‘babyshaming’ en deelt haar verslagenheid in haar Stories op Instagram. Lees verder.

““Ik heb 2 spaarrekeningen en die zijn weer in potjes onderverdeeld. Maandelijks gaat er € 900 naar de ene rekening en die is onderverdeeld in 4 spaardoelen; huis, auto, inrichting en een reis naar Azië volgend jaar. Op de andere spaarrekening zet ik het geld dat iedere maand overblijft.” Lees verder.

“Als ik naar de supermarkt ga, doe ik eerst een rondje Lidl om daarna met dezelfde kar door te lopen naar de Jumbo ernaast. Sommige producten zijn bij Lidl goedkoper, andere bij Jumbo. Laatst scheelde dat met aardappelpuree bijvoorbeeld een euro.” Lees meer.

De schrik zat er goed in bij Naomi van As (36) en Sven Kramer (33). Hun dochtertje Kae moest namelijk met spoed naar het ziekenhuis, wat gezorgd heeft voor een hoop bezorgdheid bij het sportkoppel. Lees verder.

Je bent ze hoogstwaarschijnlijk nog niet vergeten: de extreem hete dagen die we deze zomer gehad hebben. Maar komende winter kunnen we het andere uiterste verwachten. Ga maar vast op zoek naar een dikke sjaal en een warme winterjas… Lees verder.

Beeld: ANP, Hollandse Hoogte, iStock, Unsplash