Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 34

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Vorig jaar verkeerde de relatie van André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) in zwaar weer en gingen de twee een tijdje uit elkaar. Onlangs begon de geruchtenmolen wéér op volle toeren te draaien, nadat de zanger zoenend gespot werd met niemand minder dan Nikkie Plessen. Ondanks die roddel leek het stel te genieten van een heerlijke gezinsvakantie in Marbella, maar niets blijkt minder waar. Vrienden van het koppel zouden nu zelfs uitgaan van een definitieve relatiebreuk. Lees verder.

Het nieuwe seizoen van GTST komt steeds dichterbij en daarmee is de welverdiende vakantie van Caroline de Bruijn (57) en Erik de Vogel (58) tot een einde gekomen. De twee zijn vandaag weer aan het werk gegaan, maar dat doen ze niet voordat ze een laatste romantische vakantiefoto hebben gedeeld. Bekijk de foto.

Op Instagram zie je de meest gelikte en perfecte foto’s voorbij komen, maar Bettina Holwerda (40) besluit het over een andere boeg te gooien. De vrouw van Jim Bakkum (32) laat zien dat het best een opgave kan zijn om een gezinsfoto te maken met drie kleine kids. En dat doet ze met een chaotisch kiekje dat voor een hoop hilariteit zorgt. Bekijk ‘m hier.

Renate Gerschtanowitz (39) heeft een frisse wind door haar haren laten waaien. Letterlijk, want de presentatrice gaat vanaf nu met een nieuwe coupe door het leven. Bekijk de foto.

Het leven van Chantal Janzen (40) is flink veranderd sinds ze de moeder is van twee kinderen. En hoewel ze vroeger misschien dacht dat alles bij het oude bleef, deelt ze nu – zoals we van haar gewend zijn – op hilarische wijze de realiteit van het ouderschap. Lees verder.

Beeld: Unsplash, ANP, Hollandse Hoogte