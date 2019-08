Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 33

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Anouk Teeuwe, beter bekend als zangeres Anouk, deelt maar zelden een inkijkje in haar privéleven. Eens in de zoveel tijd trakteert ze haar volgers op een foto, net als vandaag. En dat kiekje levert een hoop positieve reacties op. Bekijk de foto.

Lianne (34): “Zolang ik me kan herinneren is er al een heel leuke band tussen Bart en mij. Bart is de jongste broer van mijn moeder. Zij en Bart schelen flink in leeftijd. Hij is maar tien jaar ouder dan ik, 44. Vroeger paste hij soms op, later gingen we weleens samen uit. Dat was altijd leuk, maar ik denk dat we nu te ver zijn gegaan: we hebben net samen een nacht doorgebracht.” Lees verder.

Tijdens hun vakantie in Griekenland, kreeg de trip helaas een zwart randje voor de koninklijke familie. Willem-Alexander moest het paradijs eerder verlaten vanwege een sterfgeval binnen de familie. Lees verder.

Kim (36): “Vanaf mijn 17e ben ik al samen met Rick. Hij was mijn eerste liefde en ik verwacht ook dat we samen oud worden. We hebben 2 kinderen, Merel van 6 en Noud van 8. Het gaat nu goed tussen ons, maar er zijn ook periodes geweest dat het minder ging. Écht minder. De laatste tijd krijg ik steeds meer het vermoeden dat Rick niet de vader is van Noud…” Lees het hele verhaal.

Als er weer een nieuwe foto opduikt van het dochtertje van Naomi van As en Sven Kramer is er één ding waar niemand over uitgepraat raakt: de volle haardos van Kae. En die lokken heeft haar moeder nu net zo bij elkaar gebonden als die van haarzelf, wat een wel héél zoet kiekje oplevert. Bekijk de foto.

