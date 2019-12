Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 51

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Om alles uit zijn tennistalent te halen én een studie te volgen, woont de 21-jarige zoon van Quinty Trustfull (48) alweer een aantal jaren in Amerika. Daar heeft Kayne de liefde gevonden bij een bekende topsportster, zo verklapt de Koffietijd-presentatrice. Lees verder.

Ze zou een eigen restaurant openen, woonde samen met haar vriend en had een heleboel toekomstplannen. Maar op 21 februari 2019 werd alles anders. Sanne (23) kreeg een auto-ongeluk en raakte verlamd. Zeven maanden later is ze krachtiger en strijdvaardiger dan ooit. “Ik weet zeker dat ik ooit weer zal lopen.” Lees verder.

Eerder dit jaar lag Wendy van Dijk (48) onder vuur omdat zij haattweets geliket zou hebben over Dancing with the Stars-presentatrice Chantal Janzen (40). Dat werd door het naar Talpa vertrokken RTL-gezicht uiteraard vurig ontkent met de verklaring dat ze gehackt was, maar een vaag verhaal was het wel… Dat de twee geen vriendinnen zijn, is geen geheim en in het januarinummer lijkt de blondine haar concullega nu snoeihard terug te pakken. Lees verder.

John Ewbank (51) en zijn verloofde Kelly Weekers (30) sluiten dit jaar op een wel heel bijzondere wijze af: voor het laatst met z’n drieën! De voormalig Miss Nederland heeft op Instagram gedeeld dat ze zwanger is van hun tweede kindje. Lees verder.

Oppassen is onder jongeren een veelvoorkomend bijbaantje om wat bij te klussen. Helaas betekent dat niet bankhangen en bingewatchen, want babysitten gaat niet altijd van een leien dakje. Deze Flair-lezeressen weten daar alles van. Lees verder.

Beeld: ANP, iStock