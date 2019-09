België wil volgend jaar een artiest met meer ervaring naar het songfestival sturen

In navolging van Nederland wil België het liefst ook een artiest naar het Eurovisiesongfestival sturen die al wat meters gemaakt heeft. Dat zegt VRT-muziekcoördinator Gerrit Kerremans, lid van de Vlaamse selectiecommissie, in een interview met songfestival.be.

Nieuw talent

“Het liefst stuur ik iemand die op dit moment populair is en al wat kilometers op de teller heeft staan. Het doet me deugd om nieuw talent een duwtje in de rug te geven, maar het is zeker geen vereiste”, aldus Kerremans, die in hetzelfde gesprek aangeeft dat er op dit moment gesprekken zijn met “de nummer één op ons verlanglijstje”.

“Die is op dit moment aan het nadenken over een mogelijke deelname aan het Eurovisiesongfestival in Nederland. De artiest in kwestie wil enkel deelnemen met een ijzersterk lied”, zegt Kerremans. “Voor de rest kan en wil ik weinig zeggen over 2020.”

Stromae

Op sociale media wordt druk gespeculeerd over welke bekende Belgische artiest het zou kunnen gaan. Onder meer Stromae, Oscar and the Wolf, Hooverphonic en Natalia worden genoemd. De laatste jaren kozen de Belgen steeds voor een jonge artiesten met weinig ervaring.

Nederland

De afgelopen jaren gingen voor Nederland ook vaak artiesten van naam naar het songfestival. Onder anderen Anouk, Ilse DeLange, Waylon, Douwe Bob en OG3NE werden afgevaardigd. Afgelopen editie werd Nederland toevalligerwijs met de tot dan toe onbekende Duncan Laurence eerste.

Bron: ANP | Beeld: ANP