Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 49

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Linda (30): “Mijn vorige vriend was advocaat. Ik kende hem vanuit mijn studietijd, we zijn 4 jaar samen geweest. Toen hij me dumpte, zag ik dat niet aankomen. Na een tijdje ging ik op Happn en zo leerde ik Luke kennen. Leuke vent, ik ben smoorverliefd op hem, maar er is 1 ding dat ik lastig vind: hij is schilder. Mijn familie ziet me aankomen! Dat kan ik ze niet aandoen. En hém al helemaal niet.” Lees verder.

Woensdagavond vierden André Hazes en Monique Westenberg ondanks hun recente breuk samen pakjesavond met hun zoontje André Jr. (3). Tussen de vele lovende woorden van volgers kreeg het stel ook kritiek wegens het uitnodigen van enkele ‘zwarte’ pieten. En geloof het of niet, maar ook de tweede rel naar aanleiding van hun Sinterklaasfeest is inmiddels een feit. Lees verder.

De presentatrice geeft toe weer vlinders in haar buik te hebben. “Ik ben gewoon weer verliefd”, aldus Linda. Lees verder.

Monique Westenberg heeft mogelijk de meest turbulente maand van haar leven achter de rug. Haar relatie met zanger André Hazes liep op de klippen, hij maakte vrijwel meteen zijn nieuwe liefde bekend en nog geen twee weken later verliest ze de belangrijkste vrouw in haar leven: haar oma. Deze week werd er tijdens een mooie dienst afscheid genomen van ‘de koningin’, met één opvallende drager van haar kist… Lees verder.

Bridget Maasland heeft voor het eerst een foto van haar nieuwe liefde André Hazes op Instagram gezet. De tekst daarbij is behoorlijk veelzeggend. Lees verder.

