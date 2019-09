Apple onthult nieuwe reeks iPhones: dit zijn de geinigste tweets

Dinsdag was het langverwachte moment voor Apple-fans ein-de-lijk daar. De techgigant kondigde de nieuwe iPhones aan, presenteerde een nieuwe iPad en Apple Watch én deed uit de doeken over Apple Arcade en Apple TV+. Voor liefhebbers was het een feestje, maar er werd óók een hoop grappen gemaakt over de nieuwe snufjes.

Waar vooral naar uitgekeken werd, waren de nieuwe iPhones waar Apple mee op de proppen zou komen. Dinsdag werden er twee modellen geïntroduceerd: de iPhone 11 en de iPhone 11 Pro. De opvallendste vernieuwing? Beide telefoons hebben meerdere camera’s achterop. Zo beschikt de iPhone 11 over twee cameralenzen en bevat de iPhone 11 Pro er zelfs drie.

Alle kleuren van de regenboog

De iPhone 11 kan gezien worden als de vernieuwde versie van de iPhone XR en wordt net als zijn voorganger in meerdere kleuren aangeboden. Het nieuwe toestel is het ‘betaalbaardere’ model van Apple en gaat vanaf 809 euro over de toonbank.

Nóg mooiere foto’s

Het andere toestel, de iPhone 11 Pro, is het geavanceerdere model dat de iPhone XS opvolgt. Het opvallendste hieraan is dat-ie maar liefst drie camera’s bevat. Later dit jaar wordt er dan ook een software-update verwacht waarmee je de lenzen nóg optimaler kunt gebruiken. Het is de bedoeling dat je dan zogeheten Deep Fusion-foto’s kunt maken. Dit houdt in dat de camera negen foto’s kort na elkaar maakt en die naderhand analyseert. Tot slot worden de kiekjes samengevoegd om één mooier beeld te maken.

Kleine en grote

Net als zijn voorganger komt de iPhone 11 Pro in twee formaten: met schermen van 5,8 (iPhone 11 Pro) en 6,5 inch (iPhone 11 Pro Max). Het kleinere model wordt vanaf 1.159 euro verkocht; voor het grotere toestel moet je minstens 1.259 euro neertellen.

Draak steken

Niet alleen de prijzen van de nieuwe telefoons, maar óók het opvallende detail van de meerdere camera’s zorgen voor een hoop hilariteit op Twitter. Zo worden de lenzen vergeleken met onder meer een gasfornuis en Pokémon Pikachu, en vragen mensen zich af of ze ook op een andere manier voor hun iPhone kunnen betalen in plaats van met geld. Lees en lach vooral mee:

imagine someone trynna take a picture of u using their iPhone 11 pro and dont know which lense to look at pic.twitter.com/0XGRbzZl0Z — мαиαѕαנα тαн (@thebanono) September 11, 2019

Some kids born in 2020 will never understand that true love wasn’t the reason for their birth.. It was iphone 11 — ShyShineBoBO👑 (@Michael_clad) September 11, 2019

New payment options for iPhone 11 pic.twitter.com/1tRoIBWyDR — 3mmanuel (@Itswonderboy) September 11, 2019

Me after seeing iPhone 11 price#AppleEvent pic.twitter.com/QqfqYNmPol — I am Iron man (@akaashT) September 11, 2019

Bron: NU.nl, Twitter | Beeld: ANP