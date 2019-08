Oeh, your oksels smell like a baby! Hier scoor je nu Zwitsal-deodorant

Even met je neus in die haartjes duiken, of stiekem zelf vol je vinger in de pot Zwitsal na het douchen. De ‘ultieme’ babygeur blíjft lekker. Ook als je al 30 jaar geen luiers meer draagt. Bij Zwitsal hebben ze inmiddels ook door dat hun producten lang niet alleen voor baby’s gekocht worden en dus komen ze met iets nieuws, speciaal voor ‘meerderjarigen’.

Zwits-over-al

Er bestond natuurlijk al wasmiddel van Robijn met de geur van Zwitsal en er is voor de echte liefhebber zelfs Zwitsal-parfum. Maar nu kunnen je oksels ook de o zo gewilde Zwitsal-treatment krijgen. Bij Etos ligt nu een heuse deodorant met de bekende geur in de schappen.

Kom maar door met die Bonus

Voor € 3,89 heb je al een bus vol babypret in huis. Online zijn ze tijdelijk uitverkocht, maar geen zorgen, in de winkels liggen ze nog. En binnenkort zijn ze ook te koop bij onder andere Albert Heijn.

