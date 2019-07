Zorgt scheren ervoor dat je haartjes dikker worden?

Er bestaat nog steeds enige onduidelijkheid over de vraag of het scheren van je oksels, benen of bikinilijn ervoor zorgt dat je haartjes dikker of donkerder maakt. Het antwoord is simpel: nee.

Het scheren van gezichts- of lichaamshaar maakt de haartjes ‘stomp’. De tip kan een tijdje grof of stoppelig aanvoelen naarmate deze uitgroeit. Tijdens deze fase kan het haar meer opvallen en lijkt het misschien donkerder of dikker, maar dat is het niet.

We kunnen met een opgelucht hart ademhalen!

Beeld: Shutterstock