Zeeman lanceert twee supercoole unisex sneakers

Zeeman blijft verrassen én vernieuwen. Afgelopen weekend lanceerde de oerhollandse winkelketen nog hun duurzame collectie en vandaag brengen ze twee supercoole sneakers op de modemarkt. Zeeman komt met twee paar nieuwe sneakers. Één model is spotgoedkoop, zoals je van Zeeman gewend bent. En het andere model is, voor Zeeman-begrippen, peperduur. Beide modellen zijn goedkoper dan sneakers van vergelijkbare kwaliteit van andere merken én unisex. Dus: leuk voor jezelf én je partner. #twinning

Zeeman is on the roll! Na toffe onderbroeken, tassen en een duurzame collectie is het nu tijd voor coole sneakers.

Zeeman sneakers

De twee Zeeman sneakers hebben qua stijl en design veel weg van sneakers van de grote merken. Aanschouw: de Zeeman Basic Z en de Zeeman Hybrid Z.

Lees ook:

Yes! Zeeman komt met duurzame én betaalbare collectie

Basic Z

De goedkope sneaker variant, die voor iets meer dan 10 euro van jou (of je partner) is! De Basic Z doet denken aan het iconische model Stan Smith van Adidas. Althans, qua uiterlijk. Het verschil: je kunt bijna tien paar van dit model van de Zeeman kopen voor de prijs van één paar Adidas Stan Smith. Best handig als mom on the go (en kinderen die altijd op je witte gympen staan, als ze net uit de zandbak komen). Wat ze precies kosten? Slechts 12,99 euro. Verkrijgbaar van maat 37 tot en maat 45. Dus: ook je puber kan voort in deze sneaker.

Hybrid Z

Jawel, het high-end model waarvoor extra aandacht is besteed aan het design, de kwaliteit en draagcomfort. “We hebben een uniek en opvallend ontwerp gemaakt, als fashion statement. Door de sneakers in een beperkte oplage van vijfhonderd op de markt te brengen, willen we de Hybrid Z exclusief”, aldus Zeeman in een statement. De Hybrid Z sneakers van de Zeeman zijn verkrijgbaar van maat 37 tot en met maat 45. De financiële schade? 200 euro. Kost wat, heb je ook wat. Namelijk, limited edition design sneakers.

De campagne

In de campagne, die je hier ziet, legt Zeeman aan de hand van de Hybrid Z en de Basic Z uit waarom sneakers zo duur zijn en waar de kosten vandaan komen. Wil je de coole Zeeman sneakers kopen (of cadeau geven) check hier en hier.

Spread the sneaker word…

Bekende influencers zoals Lizzy van der Ligt, haar vriendje Yuki Kempees en Sanne Poeze van Girl on Kicks werkten mee aan de sneakercampagne. Zo dragen zij de Hybrid Z.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, Instagram, Lizzyvdligt/Girlsonkicks