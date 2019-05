Yes! Met deze tips blijven je gold plated sieraden langer mooi

Gold plated sieraden zijn hét alternatief als je van gouden sieraden houdt, maar niet kan of wil betalen voor echt goud. Goud is tegenwoordig prijzig! En je wilt ook nog op vakantie met je partner, vriendinnen of gezin. Dus: ga voor gold plated sieraden, ze hebben dezelfde look als echt gouden sieraden, maar zijn een stuk vriendelijker voor je portemonnee.

Bij gold plated oorbellen, ringen, armbanden of kettingen is het zo dat zilveren (of een ander materiaal) sieraden bewerkt worden met een klein laagje goud. Om te zorgen dat je sieraad zo lang mogelijk mooi blijft van kleur, kunnen de volgende tips je een handje helpen:

1. Bewaar ze op een donkere plek

Je sieraden blijven het langst mooi als je ze op een donkere, afgesloten plek bewaard. Zo bescherm je jouw sieraden tegen invloeden van buitenaf. Je kunt ze bijvoorbeeld bewaren in een sieraden organizer (gezellig bij elkaar!), maar je kunt ze ook bewaren in een doosje die je bij je sieraden krijgt. Apart van elkaar, dat is stiekem het beste. Dan kunnen ze elkaar ook niet beschadigen.

2. Draag geen gold plated sieraden tijdens het douchen

Bij kettingen is dit nogal een dingetje, als je na het ontbijt met je kids en tussen het verschonen van de luier van de jongste en uitzwaaien van de oudste jezelf moet douchen. Tip: doe je gold platen sieraden voor het slapen alvast af. de Gold plated sieraden zullen door contact met water (pas ook op met parfum en maké-up) namelijk eerder slijten. En dat wil je niet!

3. Leg je sieraden niet in de badkamer

De badkamer is – denk je – een logische plek als je je sieraden af doet voordat je gaat douchen. Think again, want dat is een plek waar je je gold plated sieraden beter niet kunt bewaren. Door vocht kan de kleur van je gold plated sieraden vervagen, lichter worden of helemaal verdwijnen. Dus: in de slaapkamer alvast een afdoen en een veilig plekje geven. Uit het zicht van je peuter en/of kleuter.

4. Slaap niet met sieraden om

Aha, punt 4 zet de extra tip bij punt 2 kracht bij. Voornaamste reden waarom je voor het slapen (of seksen) je gold plated sieraden het beste af kunt doen? Ze kunnen door de warmte of door onrustig slapen beschadigen. Of je kunt ze natuurlijk kwijtraken.

5. Doe je sieraden als laatst om

Doe je sieraden pas om als je klaar bent met je dagelijkse routine. Parfum, make-up, crème, haarspray (plus: billendoekjes, Vaseline). Al deze producten kunnen je gold plated sieraden aantasten. Je kunt dus het beste al je sieraden om doen wanneer je dit allemaal al hebt gedaan.

