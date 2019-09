Waarom jij je stijl- en krultang regelmatig moet schoonmaken

Dat je de haren uit je borstel moet halen en je make-up kwasten eens in de zoveel tijd moet schoonmaken, hoeven we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar wist je dat het ook belangrijk is om je krultang en stijltang eens in de zoveel tijd schoon te maken?

Bacteriën

Eigenlijk is het best logisch: je krultang en stijltang stukken gewoon van de bacteriën. Hoe langer je ze gebruikt, hoe meer bacteriën erop zitten. Heb je een vies laagje op je tang? Dat zijn dus allerlei bacteriën die zich hebben verzameld en aan je tang hebben genesteld. En dat is niet alleen slecht voor je de tang, maar ook voor je haar…

Je zou niet denken dat er zo veel bacteriën kunnen komen van het stijlen en krullen van je haar. Maar dat komt natuurlijk door die vele haarproducten die we in onze haren smeren. Daarbij maakt onze hoofdhuid zelf oliën aan en beland er altijd wel wat viezigheid in je haar. Al die dingen eindigen vervolgens dus lekker in een dikke laag op je tang.

Lees ook: Schoonmaken zónder chemische goedjes? Zo doe je dat

Schoonmaken

Het wordt aangeraden om je stijltang en krultang eens in de drie maanden schoon te maken, maar vaker dan dat kan ook zeker geen kwaad. Gelukkig hoef je niet allemaal moeilijke producten te kopen om je tang te reinigen: het kan gewoon met een vochtig doekje – niet té vochtig want je wilt natuurlijk geen kortsluiting. Als je krultang nog een beetje warm is kun je het doekje eroverheen halen en klaar is kees. Wacht bij een stijltang overigens wél even tot hij is afgekoeld.

Bron: Beautify | Beeld: iStock