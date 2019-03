Je schoenen door de kamer gooien is waarschijnlijk (én hopelijk) niet iets wat je dagelijks doet, maar voor de zogeheten #VansChallenge is het precies wél de bedoeling. Wedden dat jij het bij het zien van de filmpjes ook meteen wil proberen?

Het wereldwijde web vult zich met video’s onder de hashtag #VansChallenge. Hierbij gaat het erom dat je je sneaker van het skatemerk in de lucht gooit. En dan, vraag je je waarschijnlijk af. Volgens een Twitteraar is het geinige dat de schoen vrijwel altijd op de zool belandt.

De Twitter-gebruiker in kwestie, @Ibehelievthehype, gooide meerdere keren haar Vans in de lucht en keer op keer kwamen ze weer op de zool terecht. Van deze ontdekking maakte ze een compilatie van haar meerdere pogingen:

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H — lana m!sses tøp (@Ibelievthehype) 2 maart 2019

Velen volgen

Het begon bij één tweet over vliegende Vans, maar inmiddels kun je er haast niet meer omheen. Dat snappen wij stiekem wel, want eerlijk is eerlijk: wij waren óók best benieuwd of het echt zo zou zijn. En aangezien er maar één manier is om daar achter te komen, deden Flairs Carolien en Justine ook een worp:

Carolien:

Justine:

En hieronder zie je een greep uit de vele posts op social media:

So people are testing to see if their pair of Vans can land on their feet 🦶🏾so I did my own testing of that idea combined with the skills of bottle flipping. 🥤#VansChallenge pic.twitter.com/BBX43Kju2j — 🛰👩🏾‍🚀Alex•ish🚀🛸 (@OnyxScholar21) 4 maart 2019

The epic one… I rolled that from the stairs #VansChallenge pic.twitter.com/RBAHF40p5I — Difa 💎 (@flakkacaine) 5 maart 2019

Maar niet iedereen slaagt in de #VansChallenge…

Had to try the #VansChallenge and boy was it a lie 😂😂 pic.twitter.com/ODq3dSEIya — Nava B. (@NavaBaghai) 4 maart 2019

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Eigen beeld, Twitter