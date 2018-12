Te kleine pumps gekocht? Dankzij dit trucje kun je ze wél aan tijdens kerst

Kon je de verleiding niet weerstaan en heb je onlangs een paar pumps gekocht die nét een half maatje te klein zijn? Geen zorgen, je kunt ze gewoon aan met kerst!

Lees ook: 16 fijne kerstfilms die je waarschijnlijk nog niet gezien hebt

Als je gloednieuwe pumps op een bepaalde plek knellen, hoef je je niet direct zorgen te maken. Het enige wat je nodig hebt, is een stoelviltje. Plak hier een dunne variant van op de bewuste plek et voilà, je hoeft niet bang meer te zijn voor blaren. Als je geen viltjes in huis hebt, kun je ook een dikke pleister gebruiken. Werkt net zo goed!

Dikke sokken

Heb je te kleine schoenen gekocht omdat ze gewoon te mooi waren en jouw maat er niet meer was? Ook dan hebben we een fijn trucje voor je. Doe in dit geval een dik paar sokken aan en stap in je pumps. Pak vervolgens een haardroger erbij en richt de föhn vervolgens op de meest knellende plekken. Trek de schoenen pas uit wanneer ze weer volledig afgekoeld zijn, doe ze aan zónder sokken en je zult merken dat ze een stuk minder strak zitten. Handig! Maar let op: pas dit trucje niet toe als je schoenen gemaakt zijn van delicate materialen als lakleer, dan kun je je schoenen verpesten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock