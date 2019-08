Dankzij dit bizarre trucje zit jouw eyeliner gegarandeerd goed

Met eyeliner een strak lijntje à la Adele boven je ogen krijgen, kan best een gedoetje zijn. Lukt het jou nooit zonder uitschieters en heb je alles behalve een vaste hand? Dan kunnen we je nu verblijden met een trucje dat je waarschijnlijk niet zag aankomen.

Geloof het of niet, maar dat bibberen kun je niet voorkomen door iets met je handen te doen, maar met je voeten. Met je tenen, om precies te zijn. We weten het, het klinkt raar. Maar toch zou het volgende trucje écht werken, dus waarom niet proberen als je last hebt van trillende handen tijdens het opbrengen van eyeliner?

Zo ga je te werk

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je jezelf in rare posities wurmt om je eyeliner aan te brengen met behulp van je tenen. Wat je moet doen is het naar binnen krullen van je tenen op het moment dat je het lijntje gaat tekenen. Op die manier sta je namelijk steviger op de grond, waardoor je minder trilt en een vastere hand hebt. Zo is het aanbrengen van eyeliner dus geen uitdaging meer, maar is het daarentegen zo gepiept. Voilà!

