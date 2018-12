Zit je broek een beetje strak? Met deze truc pas je ‘m gewoon weer

De decembermaand staat ieder jaar weer in het teken van de gezellige dagen. Mét het nodige lekkers, natuurlijk. Van pepernoten tot oliebollen en warme chocolademelk: we stoppen van alles naar binnen en het is tegen het einde van de maand dan ook niet zo gek als je broek een stuk strakker zit…

Lees ook: Lifehack: van sinaasappel naar geurkaarsje

Zit jouw broek meer dan een beetje strakker en krijg je ‘m nauwelijks meer dicht? We hebben een simpele truc voor je waardoor je ‘m gewoon weer past. Benieuwd? Bekijk de bovenstaande video. Thank us later!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron/beeld: LibelleTV, iStock