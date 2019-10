Stap jij in 2020 in het huwelijksbootje? Dit zijn de trends op het gebied van trouwjurken

Tijdens een romantische vakantie, gezellige date night of gewoon thuis op de bank: heb jij ja gezegd tegen je grote liefde en stappen jullie in 2020 in het huwelijksbootje? Dan wil je vast wel weten wat de trends zijn op het gebied van trouwjurken. Flair maakt het extra makkelijk voor je en zet ze op een rij.

In New York is tijdens de Bridal Fashion Week duidelijk geworden wat de trends zijn op het gebied van bruidsmode in 2020. Dus heb jij nog geen idee in wat voor een outfit je jezelf wil hijsen op je grote dag? Laat je inspireren!

1. Opvallende mouwen

Vind je een strapless jurk te bloot voor jouw huwelijksdag? Goed nieuws, want een jurk met mouwen is komend jaar hélemaal in. Kies het liefst voor een bijzondere mouw, om extra op te vallen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Stephanie Bardsley | Celebrant (@stephanie_bardsley_celebrant) op 26 Sep 2019 om 10:05 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @nomondaysinparadise op 24 Jul 2019 om 7:55 (PDT)

2. Veren

Kant doet het natuurlijk altijd goed in trouwjurken. Wil je in plaats van deze klassieke keuze het over een andere boeg gooien? Dan kan dat in 2020 het beste met veren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rebecca Carpenter 🌸🌿📷 (@rebeccacarpenterphotography) op 2 Sep 2019 om 10:34 (PDT)

3. Geen wit

Als je denkt aan een bruidsjurk, denk je al gauw aan een wit exemplaar. Maar waarom niet trouwen in een andere kleur? Aankomend jaar is trouwen in roze helemaal hot, en wedden dat het ontzettend romantische trouwfoto’s oplevert?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Persephone (@bridal_vogue) op 29 Jun 2019 om 7:14 (PDT)

4. Strak in pak

Vrouwen trouwen in een jurk, mannen in pak. Ehm, waarom eigenlijk? Precies, en daarom kiezen steeds meer bruiden voor een pak wanneer ze in het huwelijksbootje stappen. Een volledig pak een stapje te ver? Kies dan bijvoorbeeld voor een blazer over je jurk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Michelle (@future_astr0) op 1 Okt 2019 om 9:22 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Polka Dot Bride (@polkadotbride) op 29 Jul 2019 om 1:08 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marta Sputo (@martasputo) op 1 Mei 2019 om 3:46 (PDT)

5. Laagje voor laagje

Dat je wedding outfit niet langer uit één deel hoeft te bestaan, bewijst het pak al. Maar als je niet in een broek wil trouwen, kun je natuurlijk ook kiezen voor een rok en een top. En daarbij is het creëren van laagjes erg gewild in 2020.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Bridal Journey™ (@thebridaljourney) op 14 Aug 2019 om 4:18 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Bridal Journey™ (@thebridaljourney) op 25 Aug 2019 om 3:18 (PDT)

