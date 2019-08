Hint, hint: dít is de nieuwe trend op het gebied van verlovingsringen

Hoewel we dachten dat er met een klassieke verlovingsring niks mis is, blijkt ook dit sierraad trendgevoelig. Helemaal hip? Een variant met daarin een kleine geboortesteen.

Hiermee heb je een prachtige en persoonlijke touch toegevoegd aan een toch al romantisch moment. De gekleurde geboortestenen zijn dan ook niet meer aan te slepen, zo populair zijn ze tegenwoordig.

Uniek

Waarom? Omdat je hiermee écht een unieke ring hebt. “We bevinden ons momenteel midden in een periode waar mensen steeds meer interesse tonen in unieke en originele juwelen die speciaal voor hen ontworpen werden”, verklaart juwelenontwerpster Jennie Kwen aan Who What Wear. “Men verlangt ernaar iets unieks te bezitten, dat heel erg persoonlijk aanvoelt. Verlovingsringen met een geboortesteen in verwerkt passen daarom ook perfect in deze trend.”

Krassen

Wel moet je hiermee oppassen, want niet elke geboortesteen kan even goed tegen dagelijks gebruik. Daardoor kunnen er krassen en deuken komen in jouw sierraad en dat wil je natuurlijk niet! Vraag daarom even aan de juwelier hoe hard of zacht jouw steen is, zo kun je ‘m misschien op een andere manier in de ring laten plaatsen. Zou zonde zijn als je ring na een paar maanden al helemaal beschadigd is toch. Benieuwd geworden naar jouw geboortesteen? Bekijk dan hier dit handige lijstje.

