Fan van de luipaardprint? Dan is de kans tegenwoordig groot dat je op een feestje een dubbelganger tegen het lijf loopt. Wie de meute voor wil zijn, draagt dit najaar een andere katachtige print.

Grrr…

Ja, mensen: tijger is trendy! Op steeds meer modeblogs zien we de tijgerprint voorbijkomen. En dat begrijpen we best, want de warme, roodbruine kleur van de tijger past perfect bij de herfst. Hoe je ‘m combineert? Eigenlijk geldt voor tijger hetzelfde als voor luipaard:

* Draag nooit meer dan één kledingstuk met tijgerprint

* Vergeet tijgerprint met een kleurtje en ga voor de ‘neutrale’ variant

* Ga niet voor sexy, maar kies een kledingstuk met klassieke lijnen

* Combineren met andere prints mag, maar wees voorzichtig

Wat inspiratie:

En mama’s kunnen ook twinnen et hun kleintjes:

Bron: Libelle | Beeld: iStock