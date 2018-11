7 tips om je huid en haar klaar te stomen voor de kou

Shoppen voor een wintergarderobe? Neem dan meteen ook wat beautyspul mee, want dat gure weer maakt je huid gevoeliger. Met deze tips stoom je je huid én haar klaar voor het koude winterweer.

1. Switch je dagcrème

Weersveranderingen en temperatuur‑ verschillen: ze hebben hun weerslag op je huid. Merk je dat die roder, ruwer en droger wordt? Dan is het verstandig om je normale dagcrème(s) even aan de kant te zetten en een vollere, meer voedende variant te gebruiken. In de winter is het belangrijk om je huid te blijven hydrateren, maar vaak heb je ook wat meer voeding nodig. En die vind je in de vorm van lipiden, ofwel oliën.

2. Meer vocht please!

Hagelbuien, ijzige windstoten en flink opgevoerde verwarmingen: echt prettig vindt je huid die grote overgangen van warm naar koud niet. Extra reden dus om goed te hydrateren. Je huid voelt extreem droog aan, doordat hij vocht tekortkomt. Verzorg ‘m daarom met producten die hydraterende ingrediënten bevatten, zoals hyaluronzuur. Een topper! Gebruik je ook nog wekelijks een hydraterend maskertje, dan kun je er weer even tegenaan.

3. Voedende nachtcrème

Tijdens de nacht neemt je huid voedende stoffen veel beter op dan overdag. Die herstelt echt tijdens het slapen. Daarom is een goede nachtcrème zo belangrijk. Je kunt nog beter je dagcrème een keer vergeten dan je nachtcrème. Waar kun je het best op letten bij aankoop? ‘Voedend’ en ‘hydraterend’ zijn de toverwoorden.

4. Scrubbeurtje minder

Daar waar je in de zomer regelmatig scrubt om de dode huidcellen te verwijderen, mag je in de winter iets vaker een pauze inlassen. Je tast immers ook de huidbarrière wat aan en dat is bij koudere weersomstandigheden niet zo verstandig. Die barrière is er om je huid te beschermen tegen invloeden van buitenaf en die moet je nu goed in stand houden. Halveer het aantal keren scrubben (met korreltjes) of exfoliëren (met fruitzuren) in de wintermaanden dus even. En kies voor een milde variant, met een niet te grove korrel.

5. Hé muts!

Zet een leuke hoed of muts op je hoofd: zo bescherm je je haren het beste tegen wind, regen en sneeuw. Bang voor een geplette coupe en statisch haar zodra je ‘m af zet? Draai je haar, voordat je je beanie of muts opzet, in een zijden sjaaltje. Dit gaat het statische effect tegen en beschermt je haar meteen tegen de wrijving met je muts.

6. Zelf maken

Toch scrubben? Maak er zelf eens eentje met wat zeezout, olijf- of kokosolie, een schepje suiker en iets wat lekker ruikt, zoals lavendel(olie), citroen of munt. Meng goed en scrubben maar!

7. Balsem voor de lippen

Schrale en gebarsten lippen komen veel voor in de winter. Logisch, want de huid op je lippen is zo’n 75 procent dunner dan op de rest van je lijf. En dus extra gevoelig voor kou. Zorg extra goed voor je lippen, door ze ’s avonds goed in te smeren met een dikke lippenbalsem. Een zelfgemaakte suikerscrub helpt ook: mix een schepje suiker met wat kokosolie en honing en wrijf dat zachtjes over je lippen. Veeg voorzichtig af en breng dan een voedende lippenbalsem aan.

