Handig! Dankzij deze tip wordt de juiste kleur foundation vinden een eitje

Het vinden van de perfecte foundation is een lastige zoektocht. Want hoe zie je in een winkel met tig flesjes, tubes en potjes voor je neus nu welke tint het beste bij jouw gezichtshuid past? Bij je eerst volgende aanschaf zul je gelukkig in een wip bij de kassa staan, want dankzij deze tip heb je in een handomdraai de juiste kleur gevonden.

Redder in nood

In een fysieke winkel kun je de hulp inschakelen van een deskundige, maar wanneer je je online bestellen wilt, is het nóg moeilijker dan het al is om de juiste kleur te kiezen. De handige website Findation.com is in dat geval je redder in nood. De site helpt je in een paar stappen de perfécte foundationtint voor jouw huid te vinden. Dat scheelt voortaan urenlang zoekwerk en verspilde euro’s aan verkeerd gekozen producten.

Op een presenteerblaadje

Hoe het werkt? De bijzonder gebruiksvriendelijke website heeft een database met producten van verschillende bekende merken. Eerst vul je in van welke merken je eerder een foundation gebruikte en in welke kleur dat was. Op basis van deze gegevens tovert de website een aantal passende opties tevoorschijn, met de daarbij behorende kleur voor jouw huidskleur.

Lees ook

Video: Zo makkelijk is het om foundation-vlekken uit je kleding te verwijderen

Perfect match

Beauty-redacteur Charlotte de Loose vertelt aan Flair dat ze de proef op de som genomen heeft en de site heeft uitgeprobeerd. Goed nieuws: ze is bijzonder positief over de online makeup-helpdesk. “Ik bestel veel vaker beautyproducten online dan dat ik ze in een fysieke winkel koop, maar ik heb een bleke huid en moet dus erg voorzichtig zijn bij het kiezen van een foundation. Wanneer ik online een foundation of concealer bestel, check ik altijd eerst Findation. De site heeft me nog niet teleurgesteld, ik heb nog nooit een slechte match gehad.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock