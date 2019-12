De winterse temperaturen zijn helaas niet al niet te bevorderlijk voor je coupe. Regen, wind, kou en tel daar ook nog eens statisch haar bij op en het feestje is compleet. Voor dat laatste probleem zijn er gelukkig wat trucjes om je lokken weer in model te brengen. En die kan Flair je natuurlijk niet onthouden.



Het klinkt misschien raar, maar het kan eens handig te zijn om te kijken of je nog drogerdoekjes in huis hebt. Misschien wist je alleen dat ze voor een lekker geurtje zorgen bij jouw kleren, maar ze voorkomen ook dat je items statisch worden in de droger. Niet zo gek dus dat je dit ook prima op je haar kunt gebruiken. Een keer eroverheen halen en you’re good to go.

Metaal

Ook een metalen kledinghanger kan helpen tegen ontplofte coupe. Hoe? Omdat dit materiaal werkt als een geleider, zal dit het meest statische uit je haar halen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een borstel: waar plastic juist meer statische energie vasthoudt, zal een metalen of houten kam dit eerder tegengaan. Daarnaast kan ook een bevochtiger in huis helpen om de lucht minder droog te maken, zodat er weer genoeg waterdamp in de lucht is. Allemaal kleine dingetjes die al kunnen bijdragen.

Trucjes statisch haar

Natuurlijk zijn er ook nog trucjes in de verzorging van je haar zelf die statische lokken kunnen voorkomen. Zo houdt olijf- of kokosolie je dos in bedwang en door slechts om de dag shampoo te gebruiken, hebben de natuurlijke oliën op je hoofdhuid ook weer meer de kans om tot in de punten van je haar te komen. Daarnaast is conditioner echt je beste vriend in de koude en droge wintermaanden.

Lees ook

Geen hoed

Je weet waarschijnlijk vast wel dat een sjaal een van de grote boosdoeners is voor statisch haar. Maar ook petjes en hoeden kun je beter ver links laten liggen, hoe lekker warm ze ook zijn. Wil je toch jezelf beschermen tegen de kou? Ga dan voor items die gemaakt zijn van honderd procent kasjmier, wol of katoen. Of accepteer gewoon je statische lokken, want ach, we hebben er allemaal weleens last van.

