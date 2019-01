Sporty spice: deze leuke sportcollectie is er in maat M t/m 3XL (en WIN een setje)

Hoe fijn is het dat er steeds meer kledingmerken rekening houden met het feit dat niet iedereen maatje 38 heeft of nastreeft? En dat ook sportcollecties steeds inclusiever worden?

Steeds meer sportkleding is ook te koop in grotere maten. Zoals de nieuwe collectie van some,… in maat M (40/42) t/m 3XL (=56/58). Nu weerhoudt niets je er meer van om de sportschool (of het park) op te zoeken. Dat is toch altijd net ietsjes leuker als je een fijn setje draagt, toch?

Zie je jezelf al gaan in die leuke outfits in zwart of roze? Er zijn jackjes, sweaters, shirts, (tank)tops en leggings. Bekijk de complete collectie hier. Je kunt de items eenvoudig online bestellen. Wij mochten al een kijkje nemen en wat van de items passen en we zijn erg enthousiast.

WIN!

Flair mag een setje, bestaande uit een top en een broek, weggeven. Vul onderstaand formulier in, geef je maat door (M, L, XL, XXL of 3XL) en maak kans op een complete sportoutfit.