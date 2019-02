Make-up les: visagisten vertellen je hun slimste trucs

Wat doe je als de pandalook op de loer ligt, en hoe tem je eigenwijze wenkbrauwhaartjes? Visagisten vertellen je hun slimste trucjes.

Vlammetje eronder

Soms werkt je oogpotlood gewoon niet goed mee. Je hebt ’m te koud bewaard of gebruikt ’m niet goed, waardoor je een net lijntje kunt vergeten. Flair-visagist Nina houdt in dat geval een paar seconden een aansteker onder het puntje van het potlood. Zo wordt het niet alleen smeuïg, maar het vlammetje doodt meteen eventuele bacteriën. Wacht uiteraard wel even tot het potlood is afgekoeld voordat je het gebruikt.

Dure kwast

Waarom zou je 40 euro uitgeven aan een eye-linerpenseel, als je er ook eentje voor 2 euro kunt scoren? Make-up artists weten het antwoord. Alles draait om de manier waarop het penseel zich aan de haartjes hecht, de buigzaamheid en hoelang je ermee doet. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook betaalbare merken die de selectie van de professionals halen, zoals Zoeva, Real Techniques en Morphe.

Primetime

Visagisten zijn spaarzaam met primer. Als ze er al eentje gebruiken, doen ze dat alleen daar waar het echt nodig is – meestal op en rond de neus, op het voorhoofd en de kin. Ook foundation brengen ze in die vlindervorm aan, op de zones die er het meest om vragen: op en rond de neus, richting voorhoofd en kin. Naar de contouren van het gezicht toe wordt het laagje steeds dunner en transparanter.

