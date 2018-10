Denk je een leuk mode-item te ontwerpen, gaat het kledingstuk vervolgens om een hele andere reden het web over.

Sjaal du vagine

Een peperdure sjaal uit de nieuwe collectie van het Italiaanse merk Fendi zorgt voor nogal wat verwarring op het internet. De roze sjaal – een bloesend, waterval-model – is voorzien van een bontrand. Dat in combinatie met de kleur en de manier hoe hij gedragen wordt, doet volgens velen namelijk denken aan… een vagina.

Prijzige poes

En tja, als je goed kijkt… dan zit daar wel een kern van waarheid in. Zéker als je het plaatje omdraait. Toch een kleine domper als je je bedenkt dat het accessoire een luttele € 1000,- moet kosten – het ding is sinds-ie viral ging overigens wel mooi uitverkocht.

Hilarisch

Op sociale media vliegen de grappen om de oren en je snapt; die hebben we hieronder voor je verzameld. Hi-la-risch.

Kutsjaal van bijna € 1000 voor een herboren gevoel. https://t.co/bstpgz53h0 — Menura™ (@Menura74) October 15, 2018

Fendi’s £750 ‘vulva’ scarf makes wearers look like they’re being born https://t.co/9lShIM8H6O — W.A.N. (@iwaneijs) October 16, 2018

Ideaal voor als het kutweer is. https://t.co/pW6v2aqhpd — Bruun (@bruniversum) October 15, 2018

Fendi scarf, 2018 // Gustave Courbet, “The Origin of the World,” 1866 cc @TabloidArtHist pic.twitter.com/meMqw8UfKj — rachel seville tashjian (@theprophetpizza) October 16, 2018

The vulva is a beautiful thing. Who wouldn’t want this Fendi’s £750 ‘vulva’ scarf? #woowoofun https://t.co/MIcBXW7Ubb — woowoo.fun (@woowoofun) October 16, 2018

I have no money and don't care about fashion, but for some reason I'm willing to die for the new #fendi scarf… pic.twitter.com/pyBETvQY17 — AThe1st (@athe15t) October 16, 2018

It's like being born again each time you pop your head out.https://t.co/soODhtlEAs — 9GAG (@9GAG) October 15, 2018

