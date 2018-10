De 90’s herleven in uitbundige bling bling-show van Moschino x H&M

Gisteravond nam Moschino-ontwerper Jeremy Scott het modepubliek in New York weer even mee naar de jaren negentig. In The Big Apple showde hij zijn collectie voor keten H&M, die over precies twee weken wereldwijd in de winkels ligt.

Catwalk-heldinnen

En zoals we van Moschino en Jeremy konden verwachten, was het modespektakel hysterisch, kleurrijk, over de top en glamorous. De show werd gelopen door de grootste modellen van nu, zoals de zusjes Hadid (én hun broertje Anwar), Winnie Harlow en Imaan Hammam, maar óók grootheden uit de 90’s, het tijdperk waardoor Scott zich voor de collectie liet inspireren. Zo had niemand minder dan catwalklegende Naomi Campbell een hoofdrol in de show.

Sterren zitten eerste rang

Ook front row zaten veel bekende sterren. Onder anderen Paris Jackson (dochter van), Frances Cobain (juist, óók dochter van), de wereldberoemde producer Diplo, zangeres Bebe Rexha, Yolanda Hadid en model Coco Rocha schitterden – uiteraard geheel gekleed in Moschino x H&M – langs de catwalk.

Blok ‘m in je agenda

De collectie vol bling, Disney-figuren (dit jaar viert Mickey zijn 90ste verjaardag) en een knipoog naar de begindagen van MTV en pop culture, ligt vanaf donderdag 8 november in de geselecteerde H&M-winkels. Uiteraard valt de collectie, bestaande uit maar liefst 90 ontwerpen voor dames, heren én hondjes, ook online te shoppen.

Een uitgebreid overzicht van de collectie en alle highlights:

Bron: H&M | Beeld: Hollandse Hoogte