Helemaal on trend: 20x de leukste items van ribfluweel

Jasjes, broeken, rokken, jurken en zelfs accessoires: je kunt het zo gek niet bedenken, of je vindt het tegenwoordig gemaakt van ribfluweel. Het moge duidelijk zijn, corduroy is helemaal terug van weggeweest en mag niet ontbreken in je garderobe.

Lees ook: Deze verrassende dierenprint belooft dé modetrend van 2019 te worden

Hoe je de trend draagt? Draag een overgooier van ribfluweel over een dunne coltrui, combineer een broek van de stof met een fijne sweater óf ga all the way en draag zowel een colbert als een rok met zachte ribbels. Geloof ons, je kunt er alle kanten mee op.