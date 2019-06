Oh please no: déze sexy (uhm, trashy) trend uit de 90’s maakt een comeback

Kun jij je nog herinneren dat het in de 90’s helemaal hip was om je string of slipje een flink stuk boven je (veel te lage) broek te laten uitsteken? We krijgen weer een beetje kippenvel bij de gedachte – het was immers niet de meest galante trend -maar toch lijkt de trend een heuse comeback te maken.

Zou jij je broek nie’es ophailey

Nadat model (en vrouw van Justin Bieber) Hailey Baldwin vorige maand met een zichtbaar roze string op de rode loper verscheen, wisten de grote modehuizen niet hoe snel ze erbij moesten zijn.

Want… zonde als niemand ‘m ziet?

Vorige week liet model Bella Hadid een vergelijkbare outfit op de catwalk van Gucci zien en ook tijdens andere modeshows wordt het niemendalletje ineens opvallend vaak gespot. Toch is Hailey Baldwin geen trendsetter te noemen: de zichtbare string was namelijk in de jaren 90 al een grote hit, toen celebrities als Paris Hilton en Britney Spears regelmatig in lage broek met hoge string werden gespot.

Heron Preston SS 2020:

