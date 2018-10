Dít zijn de schoenentrends voor komend najaar

De zomer is nu toch écht aan zijn einde gekomen. Dit betekent goed nieuws want het is weer tijd om de garderobe aan te vullen met items voor het aankomende seizoen. Bekijk hieronder dé schoenentrends van dit najaar.

1. All time favorite: de bikerboot

Je kon er vorig jaar niet omheen en ook dit najaar zullen de stoere laarsjes de winkels en het straatbeeld weer vullen. Door de regen banjeren of een flinke wandeling zijn met deze booties gesneden koek. Daarnaast rekenen we ook gelijk af met koude voeten. Merken als Dr. Martens, Tamaris en Clarks hebben ze in alle soorten en maten.

Bijvoorbeeld deze Dr. Martens in lak met flinke korting.

2. Sneakers 2.0

Ga jij liever voor een casual look? Dan kun jij je hart op want sneakers zijn komend seizoen misschien wel de grootste trend. De op Balenciaga geïnspireerde sneakers (in de categorie hoe grover hoe beter) vind je in veelvoud terug maar ook met old skool Nikes of Converse kan je prima over straat. Sneakeraddicts eat your heart out!

Deze Nike Wmns Air Max 95 Lx bestel je nu met 12% korting van €179,99 voor €158,40.

3. Loafers en veterschoenen (met én zonder platforms)

Wil jij comfortabel en tevens stylish de deur uit gaan dan is deze trend echt iets voor jou. Het valt onder de noemer, you hate or love it, maar deze op heren stijl geïnspireerde schoen is helemaal hot. De studs, lakafwerking en gespen geven er een vrouwelijke touch aan.

De Jonak veterschoentjes bestel je met korting van €115,- voor €101,20.

Exclusieve kortingscode

Welke trend is bij jou favoriet? Of kan je niet kiezen? In de ruime selectie die Sarenza aanbiedt vind je vast een paar dat perfect bij jou past. Gebruik nu de exclusieve kortingscode van 12% en bestel met flinke korting!

