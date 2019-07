Op naar de kapper! Dit is de populairste haarkleur van het moment

Wil je in het kader van het nieuwe seizoen iets anders met je haar, maar weet je niet zo goed wat? Wij vertellen je: als je de trend van het moment ziet, wil je à la minute een kappersafspraak inplannen.

Als je op zoek bent naar de laatste trends op het gebied van mode en beauty, ben je bij Instagram en Pinterest aan het juiste adres. En om het je nog gemakkelijker te maken, heeft dat laatste medium laten weten welke haarkleur deze zomer het meest on trend is. Ga je naar de kapper, vraag dan om de haarkleur ‘mushroom blonde‘. Deze zoekopdracht is maar liefst met 308 procent gestegen de afgelopen tijd.

Champignon

We horen je denken. Mushroom als in champignon? Jep, je leest het goed. Het klinkt raar, maar dit is niet alleen een heel mooie, maar ook heel fijne haarkleurtrend. Je hebt er achteraf namelijk niet veel werk aan en het staat zowel blondines als brunettes.

Bronde

Mushroom blonde zit tussen lichtbruin en donkerblond in, en is een iets donkerdere versie van de populaire ‘bronde’-tint. De koele astinten die er doorgaans voor gebruikt worden, geven je haar de kleur van – je raadt het waarschijnlijk al – een paddenstoel. Wil je er nóg minder werk aan hebben en de kans op uitgroei zo lang mogelijk uitstellen? Ga dan voor een balayage met deze kleuren. Ook prachtig!

