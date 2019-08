Is ’t niet (t)enig? Opmerkelijke nieuwe schoenentrend gaat viral

Op de catwalk komen geregeld opvallende items voorbij. Zo ook op die van het Franse merk Y/Project, waarvan de nieuwe schoenencollectie momenteel keihard viral gaat.

Peeptoe 2.0

Het Parijse modelabel komt namelijk met schoenen waarin de grote teen te zien is. Juist. Alléén de grote teen. ‘De meest onvergetelijke hype van deze herfst’, koppen buitenlandse media. Hoewel dé modemaand van het jaar – september – nog moet beginnen, gokken we dat dat best weleens het geval kan zijn.

Lees ook

Oh please no: déze sexy (uhm, trashy) trend uit de 90’s maakt een comeback

‘T is ‘t-een of ’t ander

En denk maar niet dat ze voor een klein prijsje te krijgen zijn: die grote teen showen kost je minimaal 500 euro. De meeste schoenen van het merk kosten zelfs rond de 1000 euro. Goedkoop is anders, maar mocht de trend aanslaan, dan zal het vást niet lang duren voordat ketens als Zara en Mango met een goedkoper alternatief op de proppen komen.

This is the 'Big Toe' shoe, would you wear them? https://t.co/3YZwpWPMwN — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 29, 2019

The open toe shoe is retailing at $1000…& it seems selling fast!#notforme pic.twitter.com/NQ03CusUtm — vrundashankara (@vrundavs) August 29, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock