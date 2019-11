Onderzoekers kunnen voorspellen wanneer je rimpels krijgt

Liever wil je natuurlijk geen rimpels, maar als je ze dan toch krijgt is het fijn om te weten wanneer het je staat te gebeuren. Volgens onderzoekers zou het binnenkort te voorspellen zijn. En dat is fijn, want dat kun je in ieder geval op tijd beginnen te smeren, smeren, smeren.

Een onderzoek, dat werd gepubliceerd in vakblad Nature Communications probeert het enigma rondom rimpels weg te nemen. Zo zou gezichtsveroudering voor een belangrijk deel worden bepaald door ons bloed. Hoe kwamen de onderzoekers hierachter?

Jonger

Ze bekeken een groep van 1191 mensen tussen de 56 en de 84 jaar. Hierbij vonden ze twaalf stoffen die de snelheid en mate van gezichtsveroudering zouden beïnvloeden. Wie die stoffen in zijn of haar bloed heeft krijgt waarschijnlijk al op jongere leeftijd rimpels.

De onderzoekers zeggen dat ze al snel ook op jongere leeftijd kunnen voorspellen wanneer de eerste rimpels gaan komen, dus bij mensen tussen de twintig en dertig. Hierdoor kunnen jongeren in ieder geval beter inspelen op de verwachtingen.

Bron: Nature Commons