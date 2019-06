Trendalert! Zo draag je dit seizoen jouw zomerjurk (óók met frisser weer)

Het is juni en feitelijk al bijna zomer, tijd voor zwierige, korte, fladderjurkjes dus! Helaas is het weer de afgelopen dagen niet erg ‘zomers’ te noemen, maar dankzij deze nieuwe trend hoef je jouw favo jurk niet in de kast te laten hangen.

Geen blote benen-weer?

’s Ochtends nog fris, ’s middags weer zonnig, en dan tussendoor nog een regenbui hier en daar. Het weer in Nederland kan best lastig zijn, maar deze trend biedt uitkomst. Een spijkerbroek onder je jurkje! Menig influencers en it-girl laat op social media zien dat een broek onder een jurk helemaal niet suffig is, zoals je wellicht zal denken. Sterker nog, het gelaagd dragen van een broek en een jurk maakt je outfit juist heel tof en très Sex and the City.

Er zijn oneindig veel combinaties mogelijk. Hieronder zes tips voor de perfecte dress-over-jeans outfit.

1. Combineer alsof je een panty draagt

Maak het jezelf makkelijk en vervang de panty die je normaal gesproken zou dragen bij deze outfit voor een jeans. Dit is de eerste stap naar de dress-over-jeans outfit. De jeans of broek maakt je outfit net een tikkeltje stoerder. En je hebt meer keuze qua schoenen: een open pump of stoere sneakers zou je namelijk niet zo snel combineren met een panty. Score!

2. Keep it light

Wanneer je een jurk over een broek draagt, wil je er niet puffy en opgeblazen uit zien. Om dit te voorkomen, kun je het beste kiezen voor een ‘floaty’ jurk (losjes, luchtig en wapper-ish) in een dunne stof, gecombineerd met een skinny jeans of broek en een pump met dunne hak.

3. Asymmetrisch

Een dress-over-jeans outfit werkt alleen wanneer je speelt met lengtes, stoffen en kleuren. Kies niet voor neutrale kleuren en een kaarsrechte jurk, maar ga voor asymmetrisch: een jurk in bonte kleur, jeans op enkellengte, korte laarsjes, oversized blazer; speel met laagjes!

4. Oversized

Een getailleerde jurk over een jeans gaat nooit werken. Kies dus voor een wijde of oversized jurk. Wil je toch een beetje taille laten zien? Kies dan voor een jurk die tot de taille aansluit maar vervolgens wijd uitloopt. Belangrijk is wel dat je voor een dunne, lichte stof kiest.

5. Draag je jurk open

Heb je een wikkeljurk of jurk met knoopjes? Laat de jurk dan open. Zo geef je een speels, luchtig effect aan je outfit.

Lees ook

Yes! Met deze tips blijven je gold plated sieraden langer mooi

6. Make a statement!

Zorg dat de jurk de show steelt. Kies voor een bonte print, felle kleur of een unieke pasvorm. Bij dat laatste moet je denken aan asymmetrische uitsnede, open schouders of een wijde mouw. Zorg er wel voor dat de rest van de outfit rustig is. Zo als hier met een zwarte rustige broek bijvoorbeeld!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Ladify | Beeld: Instagram, iStock