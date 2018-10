Moschino x H&M: de pareltjes en prijzen op een rij

Wie houdt van minimalistisch, rust en eenvoud, en zachte tinten kan prima verder klikken naar een volgend artikel. De langverwachte collectie van Moschino voor H&M, waarvan het volledig lookbook onthuld is, is namelijk níets voor ingetogen types.

Héél erg in your face

Grootse vormen, keiharde knalkleuren, schreeuwerige prints, grove details, een overdosis goud en eindeloos glitters en glimmers; de limited edition-lijn, die vanaf 8 november in de winkels ligt, is héél erg in your face, maar – daar kun je niet onder uit – ook héél erg Moschino. Een feestje voor de fans, dus.

Van top tot poot

De eenmalige collectie bestaat uit items voor mannen, vrouwen en… honden. Yes, ook viervoeters kunnen straks van head to paw in Moschino de straat op; je kunt onder meer een classic Moschino-hondenriem, een truitje en jasje toevoegen aan de garderobe van je viervoeter.

Toch wél voor iedereen

Maar terug naar – minstens zo belangrijk – onze eigen kledingkast. Het moge duidelijk zijn dat de collectie niet voor iedereen weggelegd is, maar ergens… is-ie dat ook weer wel. Zo maken de in de campagne gebruikte plussize-modellen duidelijk dat ook vrouwen met rondingen de collectie prima kunnen dragen – dat is weleens anders geweest (de mini-maten van Balmain blijven een pijnlijke herinnering).

Nieuw vintage

Daarnaast zijn veel van de ontwerpen bijzonder draagbaar én comfortabel (Roy Donders-huispak, move over!) – ook dat kunnen we niet over iedere H&M-samenwerking zeggen. En voor wie wél fan is van designer-klassiekers, maar zich totaal niet kan vinden in de kleding, zijn er enkele accessoires die juist wél in de smaak kunnen vallen. Wat dacht je van de gouden Moschino-logoriem (gecombineerd met een stijlvol zwart jurkje)? Of de hippe zwarte slippers met gouden kettinkjes? De okergele bontstola (voor bij je getailleerde wollen winterjas)? De 80’s zwart leren riem met gouden details? De zware gouden schakelarmband? De volledig met strasssteentjes bezette bh á la Victoria’s Secret’s Fantasy Bra? Of misschien wel de remake van het iconische biker jacket-tasje van het modehuis?

Boodschappenlijstje

Heus, er zit voor íedereen wel een hebbeding tussen. Wij zetten een aantal highlights uit de collectie (prijzen variëren van € 9,99 tot € 399,-) voor je op een rij.

Hondensweater, € 79,99

Leren jurk, €299,-

‘Fantasy Bra’, € 149,-

T-shirt, € 34,99

Hondenriem, € 99,-

Sweaterdress, € 149,-

Sweaterdress, € 69,99

Sweater, € 59,99

Biker jacket-tasje, € 129,-

Slides, € 79,99

Korte bontjas, € 199,-

Leren jas, € 349,-

Oversized rugzak, € 179,-

Stola, € 59,99

‘Condoom’-oorbellen, € 39,99

Riem, € 149,-

