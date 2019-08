Alleen je lippen? Ook hiervoor kun je Vaseline heel handig gebruiken

Vaseline kun je voor talloze verschillende dingen gebruiken. Flair heeft de tien opvallendste manieren voor je op een rijtje gezet.

140 jaar geleden werd het ‘wondermiddel’ Vaseline ontdekt. Tegenwoordig wordt het voornamelijk gebruikt als basis voor zalf en crèmes. Echter is Vaseline niet alleen een cosmetisch product, maar komt het te allen tijde van pas. Sla maar flink wat potten in, want je gaat dit heilige goedje nog veel gebruiken.

1. Verbrande huid

Vaseline op je verbrande huid smeren, zorgt voor een verkoeling. Breng een ruime hoeveelheid aan en zorg dat het goed intrekt. Zo zal je huid minder trekkerig aanvoelen en voorkomt het uitdroging en vervelling.

2. Lipscrub

Perfect om te gebruiken als lipscrub, is Vaseline. Mix het middel met een eetlepeltje grove suiker en smeren maar! Tip: in plaats van suiker, kun je ook grof zeezout gebruiken.

3. Blaren

Het klinkt misschien vreemd maar door het gebruik van Vaseline in je schoenen voorkom je blaren. Dat komt omdat het middel een barrière tussen de schoen en de huid creëert. Dat verminderd de wrijving die normaal de blaren op je voeten veroorzaakt. Belangrijk: breng de Vaseline licht aan op plekken waarvan jij weet dat je er vaak blaren krijgt.

4. Ringen

Het kan weleens gebeuren dat je een ring om je vinger hebt zitten die je er niet meer vanaf krijgt. Handig om te weten is dat als je Vaseline op de desbetreffende vinger smeert je ring er soepel vanaf zal glijden.

5. Bovenbenen

Tijdens het lopen last van bovenbenen die langs elkaar schuren? Gebruik een beetje Vaseline op de huid tussen je bovenbenen. Zo voorkom je de pijnlijke plekken die voornamelijk in de zomer kunnen ontstaan.

6. Parfum

Als je wilt dat de geur van je parfum langer blijft hangen, moet je wat Vaseline aanbrengen op de plekken waar je de parfum sprayt. Het goedje zorgt er namelijk voor dat de parfum niet in de huid trekt, maar er op blijft liggen. Zo blijf je de parfum minstens twee keer zolang ruiken.

7. Wenkbrauwen

Je hoeft helemaal geen dure wenkbrauwgel te kopen, want je kunt ook gewoon een klein beetje Vaseline gebruiken. Zo blijven je wenkbrauwen de hele dag in model en krijgen ze bij gebruik een mooie glans.

8. Haarpunten

Een klein beetje Vaseline in je droge haarpunten en je haar ziet er weer helemaal gezond en glanzend uit. Pas er overigens wel op dat je er niet teveel in smeert, want anders krijg je vet haar.

9. Zelfbruinervlekken

Mocht je gebruik maken van zelfbruiner en last hebben van zelfbruinervlekken op bijvoorbeeld je enkels, polsen en ellebogen. Smeer deze plekken dan van tevoren licht in met Vaseline. Dit zorgt ervoor dat je overal even bruin blijft.

10. Massagemiddel

Ook leuk: verwarm wat Vaseline tussen je handen en gebruik het als een massagemiddel. Of laat je lief het lekker voor je doen de volgende keer dat je toe bent aan een massage. Gegarandeerd een succes.

