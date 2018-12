Lidl brengt spotgoedkope variant van La Prairie crème op de markt

Geef jij maandelijks de nodige centen uit aan dure gezichtscrèmes, luxe serums en prijzige schoonheidsbehandelingen? Nergens voor nodig, want Lidl komt met dé crème die je huid jong en stralend houdt. En het bevat dezelfde ingrediënten als de superluxe crème van het merk La Prairie.

Als je op zoek bent naar een voedende, verjongende crème, moet je vaak diep in de buidel tasten. Zo leg je voor een potje La Prairie Cellular Radiance Cream ruim 550 euro neer. Maar de beautylijn die Lidl op de markt heeft gebracht, kost bij elkaar nog geen 16 euro.

Zelfde ingrediënt

De Cien Cellular Beauty lijn van de budgetsupermarkt bestaat uit een dag- en nachtcrème, een serum en een mousse voor de ogen. Deze producten beloven je natuurlijke celvernieuwing te stimuleren en rimpels tegen te gaan. Daarnaast zit er een zonnefactor in, die je huid beschermt tegen Uv-straling. In de producten zouden dezelfde ingrediënten te vinden zijn als in de peperdure crème van het luxe merk La Prairie.

Verkrijgbaar in Nederland

Na contact te hebben gehad met Lidl kunnen wij je vertellen dat de producten vanaf maandag 10 december weer in de schappen ligt! Alle vier de producten kosten 3,99 euro per stuk, en de budgetsupermarkt vorige keer zijn ze als warme broodjes over de toonbank gegaan. Op = op, dus als je een van de producten wil bemachtigen, zal je er vroeg bij moeten zijn. Achter het net gevist? Houd de Facebookpagina van Lidl Nederland in de gaten, want daar kun je kans maken op de beautylijn. Wij gaan alvast voor de deur liggen!

