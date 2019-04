Lente op je nagels: dit is dé vrolijke nagellaktrend van dit voorjaar

Dé nageltrend die we deze lente gaan zien, is ideaal is voor mensen die vaak last hebben van keuzestress. Met deze trend hoef je namelijk helemaal geen keuze te maken; iedere nagel krijgt een andere kleur.

Paasproof

Dit voorjaar lakken we onze nagels in alle kleuren van de regenboog, en dan het liefst in pasteltinten. Daarmee ben je niet alleen in één klap klaar voor de lente, maar tik je ook ‘paasproof’ je geverfde eitje over twee weken. Een extra voordeel: pasteltinten zorgen ervoor dat je handen wat bruiner lijken. En knappen we daar niet allemaal van op, een lekker gezond tintje na de ‘bleke’ winter?

Een trend voor iedereen

Wie de verschillende kleuren iets te explosief vindt, kan ook kiezen voor verschillende tinten van één kleur op je handen – ben je nog steeds helemaal on trend. Vijf kleuren geel, mint, of lila die dichtbij elkaar liggen bijvoorbeeld. Kan het je niet unicorn genoeg en wil je juist dat je nagels wat meer opvallen? Ga dan voor een mix van verschillende, fellere kleuren.

